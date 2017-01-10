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Школы Челябинска 11 января закроют на карантин по гриппу

10.01.2017 г. 12:43

Школы Челябинска 11 января закроют на карантин по гриппу
Фото с сайта www.tvtomsk.ru

Школы Челябинска 11 января закроют на карантин по гриппу. Учебный процесс будет приостановлен во всех таких учреждениях, сообщили в пресс-службе администрации города.

Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин вводится с 11 по 14 января включительно. 13-го числа состоится заседание штаба по гриппу, где будет решен вопрос о продлении либо отмене запрета на посещение школ.

 

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