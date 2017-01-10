Источник: pravmin74.ru

В Челябинске готовится массовый бой «стенка на стенку». Рукопашная схватка станет частью фестиваля народных игр и забав «Святки-2017», который пройдет в субботу, 14 января, в Саду Победы. Как анонсируют в региональном министерстве спорта, праздник станет марафоном старинных развлечений и состязаний, адаптированных под современный уклад жизни.

Сойтись в бою «стенка на стенку» смогут как воспитанники школ рукопашного боя, так и любители. От массовой драки турнир будет отличать набор строгих правил. Также гостям предложат катание с горки, семейные эстафеты, молодецкие забавы, народную борьбу «Тормоха», праздничные поединки «один на один», перетягивание палки и хоккей в валенках. Начнется фестиваль в полдень.

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Все новости за 10.01.2017 г.»