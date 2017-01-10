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У жителя Челябинской области угнали оставленный на прогрев автомобиль

10.01.2017 г. 12:07

У жителя Челябинской области угнали оставленный на прогрев автомобиль
Фото с сайта www.progrevauto.ru

У жителя Челябинской области угнали оставленный на прогрев автомобиль. Мужчина в Верхнем Уфалее завел мотор, а сам зашел домой. Выйдя через несколько минут во двор, он увидел, что машины нет на месте. Автомобилист тут же позвонил в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, украденный автомобиль был обнаружен в 10 км от города, в поселке Черемшанка. По горячим следам оперативники задержали 34-летнего местного жителя. Он отпущен под подписку о невыезде. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

 

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