Фото с сайта kudago.com

«Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом!

Желаем счастливых событий, хороших новостей и всегда быть на волне позитива!

Фото с сайта kudago.com

Все новости за 30.12.2016 г.»