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«Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом

30.12.2016 г. 15:21

«Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом
Фото с сайта kudago.com

«Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом!

 

Желаем счастливых событий, хороших новостей и всегда быть на волне позитива!

 

 

  Фото с сайта kudago.com

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