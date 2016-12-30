Челябинск
- -3 ... -5 C°
- -4 ... -6 C°
- 60.273р. - 0.3939
- 63.0214р. - 0.4665
Разбор полетов
-
29.12.2016 г. | 15:14Гости эфира: Смирнов Андрей, Машков Константин
-
27.12.2016 г. | 15:17Гости эфира: Денисова Наталья
Топ-5 новостей Челябинска
«Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом
30.12.2016 г. 15:21
Фото с сайта kudago.com
«Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом!
Желаем счастливых событий, хороших новостей и всегда быть на волне позитива!
Фото с сайта kudago.com
Новости на эту тему
- 10.10.2016 г. «Челябинское эхо» ищет оптимистов, которые меняют деловой мир Челябинска
- 03.10.2016 г. Телерадиопроект «Разбор полетов» возвращается на «Челябинское Эхо»
- 19.09.2016 г. Здания в Челябинске начали обогревать биотопливом
- 29.02.2016 г. У «Челябинского эха» появился канал в Telegram
- 31.12.2015 г. «Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом и Рождеством!