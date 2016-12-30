Фото с сайта www.mchs.gov.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 24 по 30 декабря 2016 года.



1. Уроженец Челябинской области погиб при крушении Ту-154 в Сочи



Среди жертв авиакатастрофы, которая произошла 25 декабря над Черным морем, оказался артист ансамбля имени Александрова Владимир Поляков из Магнитогорска. Он стал выступать в хоре знаменитого коллектива после учебы в Российской академии музыки мени Гнесиных и работы в хоровой капелле имени Эйдинова.

Фото с сайта www.sochiadm.ru

Исполнитель в числе 64 артистов академического ансамбля песни и пляски Российской Армии направлялся в Сирию. Коллектив должен был участвовать в новогоднем концерте. Также на борту Ту-154 находились военные, журналисты нескольких телеканалов и общественный деятель, врач Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Всего в самолете находились 92 человека. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Борт отправился из Подмосковья и утром 25 декабря потерпел крушение над Черным морем вскоре после дозаправки в Адлере. 26 декабря в России было объявлено Днем траура.

Фото с сайта www.sochiadm.ru

По последним данным, основные работы поисковой операции завершены. Со дна моря подняты три бортовых самописца. Специалисты занимаются расшифровкой информации. Как сообщает ТАСС, комиссия по расследованию катастрофы рассматривает не менее семи версий произошедшей трагедии, приоритетной нет. В их числе - человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров обнаружено не было.

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что на борту Ту-154 была нештатная работа техники. "Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - цитирует Соколова ТАСС. "Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км/ч", - рассказал начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов. По его словам, "особая ситуация развивалась в течение 10 секунд", а до этого "все было достаточно штатно". Данных о том, под каким углом самолет столкнулся с водой, пока нет, пишет агентство.



2. В Челябинской области назначен новый начальник УФСБ



В Челябинской области назначен новый начальник УФСБ. Им стал Юрий Никитин, который ранее занимал аналогичную должность в Томской области.

Информация о приезде Никитина в Челябинскую область распространялась в СМИ с осени. В Томской области силовик имеет репутацию крайне закрытого человека, информации о нем очень мало, отмечает шеф-редактор «Эха Москвы» в Томске Александр Арляпов.

«Он совершенно не публичная фигура и особо нигде не «светился» никогда. То есть у нас были более-менее находившие медийное отражение проблемы в управлении МВД, там были разного рода скандалы, допустим, начальник УБОП МВД сейчас находятся под следствием по делу о взятке. И в конце концов был снят глава управления МВД и заменен на нового. А вот здесь, с Никитиным, как-то вообще никаких особых историй никогда не было, он никогда нигде особо не «светился», и его отставка была полнейшей неожиданностью. А потом стало известно, что в связи с переводом на новую работу. Причем на какую, тоже сразу не сообщалось», - рассказал Александр Арляпов.

Фото с сайта tomsk.gov.ru

Вместо Юрия Никитина управление ФСБ по Томской области возглавил Дмитрий Иванов, долгое время работавший в Новосибирской. Об этом, в частности, пишет газета «МК-Томск». Она отмечает, что Никитин руководил УФСБ Томской области более шести лет. "Прославился в регионе инициированием громких уголовных дел, в частности дела против бывшего мэра Томска Николая Николайчука, заместителя губернатора области Алексея Князева, руководителя ТПО «Контур» Игоря Иткина, руководителя УЭБ и ПК УМВД Томской области Константина Савченко", - отмечает издание.

Отметим, что до Юрия Никитина управление ФСБ по Челябинской области возглавлял Игорь Ахримеев. Эту должность он занимал с 2013 года.



3. Пресс-конференция Бориса Дубровского по итогам 2016 года



24 декабря губернатор Челябинской области ответил на вопросы журналистов. Речь шла об инициативах региональных властей по проведению Года экологии, объявленного в России в 2017 году, строительстве Томинского ГОКа, подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, рейтинге инвестпривлекательности региона и перспективах агропрома.

Фото с сайта gubernator74.ru

В частности, Борис Дубровский заявил, что Челябинск могут лишить саммита ШОС. «Мы продолжаем бороться за право принимать саммиты ШОС и БРИКС. Была поддержка президента, я ее не придумал, у меня она есть. У нас сомнений нет в том, что мы сможем подготовиться к 2020 году, подготовить инфраструктуру к проведению мероприятий подобного уровня», - отметил глава региона.

Одной из причин для отказа может стать то, что право принимать форум могут передать не России, а одному из новых участников организации сотрудничества. Город, по словам Дубровского, в любом случае будет продолжать подготовку, но есть ряд спорных вопросов. В частности, по количеству гостиниц — не слишком ли их много. «Как проходило это в Уфе: сегодня гостиница – дальше продается как апартаменты», - прокомментировал ситуацию губернатор.

Основной проблемой, по его словам, является отсутствие большой концертно-выставочной площадки. Также необходимо модернизировать аэропорт и дорожные развязки. К реализации проектов планируют привлечь деньги инвесторов.

Фото с сайта gubernator74.ru

Кроме того, Борис Дубровский выразил сожаление о том, что не смог сделать из Челябинска Екатеринбург. «Мне стыдно, что я не успеваю за три года сделать из Челябинска Екатеринбург или Москву. Извините меня, пожалуйста», - сказал губернатор на итоговой пресс-конференции. При этом он отметил, что его команда и лично мэр Евгений Тефтелев начали работу в заведомо невыгодных условиях.

«У меня складывается глубокое впечатление, что те, кто управлял в Челябинске, никогда не связывал свою жизнь с этим городом», - сказал глава региона.

По его словам, одним из свидетельств этого является накопленная прошлыми властями кредиторская задолженность. «Уровень этой «кредиторки» – трехлетний дорожный бюджет Челябинска, который мы сейчас оплачиваем, стараемся находить ресурсы, чтобы ситуацию поддерживать и развивать территорию в таком направлении, чтобы город мог принять ШОС 2020 года и чтобы нам не было стыдно», - подчеркнул губернатор.

Стенограмма пресс-конференции размещена на сайте губернатора Челябинской области.



4. Стало известно, где построят IKEA в Челябинске



Инвестору разрешили приступить к проектированию магазина IKEA под Челябинском. Такая возможность появилась после публичных слушаний, которые состоялись в Сосновском районе, где и будет располагаться торговый центр «Мега». В ходе обсуждения был утвержден проект планировки поселка Терема. Там и планируется построить IKEA. Компания теперь может начать проектирование объектов.

Для обеспечения транспортной доступности комплекса предусмотрено возведение дорожной развязки, подъездных путей с существующей трассы. Участок, на котором появится «Мега», будет оснащен всей необходимой инженерной инфраструктурой, коммуникациями. В частности, для электроснабжения новых объектов будет построена электроподстанция.

Фото с сайта Городские новости

Напомним, в январе 2016 года власти Челябинской области и руководство ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент» сообщили о планах по реализации проекта. Инвестор приобрел земельный участок площадью 40 га. В результате реализации проекта регион получает прямые инвестиции. Кроме того, выход на Южный Урал такого инвестора, как IKEA, будет способствовать повышению интереса со стороны других крупных партнеров, считают в руководстве области.



5. В Челябинске перед Новым годом открыли вытрезвитель

В Челябинске открыли вытрезвитель. Центр временного содержания людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, работает по адресу Курчатова, 26. Он создан совместными усилиями мэрии и полиции. В церемонии открытия приняли участие глава города Евгений Тефтелев и начальник ГУ МВД России по региону Андрей Сергеев.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Первых пациентов учреждение примет 9 января. Помещение рассчитано на 35 человек.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Доставлять граждан в вытрезвитель будут добровольно. Процедура будет выглядеть следующим образом: при поступлении человека осмотрит фельдшер, он определит стадию опьянения. Далее доставленному выдают постельное белье и вторую обувь, вещи помещают в отдельный сейфовый шкаф, после чего пациент определяется в палату. Их в вытрезвителе шесть: отдельные - для женщин и больных туберкулезом, остальные — общие.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Пребывание в центре является бесплатным от трех часов до суток. По истечении указанного времени пациент проходит еще одно медицинское освидетельствование и отправляется домой. Финансирование вытрезвителя будет заложено в бюджете Челябинска. В следующем году социальное учреждение обойдется городу в 12 млн рублей.

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