Фото с сайта 4kolesa.mirtesen.ru

В Челябинске создадут первый в России бюджетный электромобиль. Его переоборудуют из обычной "Газели" - двигатель заменят на электрический. За реализацию идеи взялись участники экологической организации "Сделаем".

Планируется, что транспортное средство будет использоваться для вывоза раздельно собранных отходов. Для покупки бывшего в употреблении грузовика активисты начали сбор средств на краудфандинговой платформе Рlaneta.ru. За три дня удалось получить 21 тыс. рублей. Всего необходимо 100 тыс. По словам авторов проекта, он быстро окупит себя. Приблизительная стоимость проезда на электромобиле будет составлять 50 рублей за 100 километров. Для сравнения, "Газель" на то же расстояние расходует бензин на сумму от 300 до 500 рублей.

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Все новости за 30.12.2016 г.»