Фото с сайта ngsserv.ru

Компания «Гринфлайт» подала судебный иск к СМП банку. Заявление направлено в Арбитраж 22 декабря и к рассмотрению пока не принято. Застройщик обжалует бездействие банка по снятию ограничений со счетов, пишет «Коммерсантъ». После введения процедуры наблюдения кредитная организация прекратила исполнение только по части производств, отмечает издание. Часть арестов была сохранена.

"В результате мы не можем использовать денежные средства на счете на строительство на сумму имеющихся арестов", - отметил представитель «Гринфлайта».

В банке также прокомментировали ситуацию. В сообщении говорится, что любые аресты счетов той или иной компании санкционируются судом. До сегодняшнего дня банк не получал никаких судебных решений и прочих официальных документов, согласно которым может в одностороннем порядке снять арест со счетов компании «Гринфлайт». "Если требования истца будут судом удовлетворены, мы непременно исполним судебное решение в полном объеме", - цитирует представителей банка издание.

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