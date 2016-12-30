Фото с сайта chelmuseum.ru

Известный ученый-астрофизик начал писать роман про челябинский метеорит. Об этом Николай Горькавый рассказал в своем блоге. По его словам, вдохновением для создания произведения стали события 2013 года, когда небесное тело упало на территорию Челябинской области. Книга станет продолжением трилогии "Астровитянка". Как рассказал Николай Горькавый, главное действие происходит на Амальтее, спутнике Юпитера.

По оценке автора, книга выйдет через два-три года. В настоящее время написан первый эпизод романа, где главные герои "столкнулись с яркими искрами". Рабочее название романа - "Юпитер — Челябинск".

Астрофизик и доктор физико-математических наук Николай Горькавый родился в Челябинске и закончил ЧелГУ. Сейчас живет в США. Работает старшим аналитиком NASA и возглавляет Гринвичский научно-технологический институт в штате Вирджиния. Рано утром 15 февраля его родители и брат, живущие в Челябинске, стали очевидцами падения болида, а сам астрофизик изучал движение метеорита по записям с датчиков NASA.

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