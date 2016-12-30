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В Челябинской области осужден лесник, укравший деревья на 34 млн рублей. Он отправится в колонию на пять лет за участие в организации незаконной вырубки. Помимо него в преступную группу входили два чиновника Орловского лесничества Катав-Ивановского района и коммерсант. Бизнесмен являлся единственным покупателем древесины на этом участке. Он получал фиктивные документы, где значительно занижалось количество фактически вырубленных сосен. Прибыль предприниматель делил с сотрудниками лесничества пополам.

Материальный ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 34,5 млн рублей. Часть его погасят за счет ареста имущества обвиняемых на сумму 3 млн.

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