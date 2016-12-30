Челябинск
- -3 ... -5 C°
- -4 ... -6 C°
- 60.273р. - 0.3939
- 63.0214р. - 0.4665
Разбор полетов
-
29.12.2016 г. | 15:14Гости эфира: Смирнов Андрей, Машков Константин
-
27.12.2016 г. | 15:17Гости эфира: Денисова Наталья
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске будут судить педофила, обвиненного в трех убийствах и изнасиловании 11 детей
30.12.2016 г. 14:18
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинске будут судить педофила, обвиненного в трех убийствах и изнасиловании 11 детей. По версии следствия, 39-летний житель Магнитогорска Виталий Лобанов в 1996 году в Калуге ограбил и лишил жизни престарелую женщину. В 2004 и 2008 годах в своем городе он убил двоих мальчиков - 14 и 9 лет. В 2015 году за период с марта по май Лобанов заманивал в съемную квартиру мальчиков от 10 до 15 лет. Там он насиловал детей. Известно о 23 эпизодах. Жертвами стали 11 человек. Расследование дела завершено. Рассмотрением займется Челябинский областной суд.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 29.12.2016 г. Убившего троих людей в пьяной драке южноуральца приговорили к пожизненному сроку
- 28.12.2016 г. Тела двоих убитых мужчин нашли в квартире на ЧТЗ
- 23.12.2016 г. Обвиняемый в изнасиловании 13-летней девочки челябинец решил на ней жениться
- 23.12.2016 г. Серийный педофил из Челябинской области получил 18 лет колонии за совращение 12-летней девочки по интернету
- 23.12.2016 г. В Челябинске педофил совратил 12-летнюю школьницу через соцсети