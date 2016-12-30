Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске будут судить педофила, обвиненного в трех убийствах и изнасиловании 11 детей. По версии следствия, 39-летний житель Магнитогорска Виталий Лобанов в 1996 году в Калуге ограбил и лишил жизни престарелую женщину. В 2004 и 2008 годах в своем городе он убил двоих мальчиков - 14 и 9 лет. В 2015 году за период с марта по май Лобанов заманивал в съемную квартиру мальчиков от 10 до 15 лет. Там он насиловал детей. Известно о 23 эпизодах. Жертвами стали 11 человек. Расследование дела завершено. Рассмотрением займется Челябинский областной суд.

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