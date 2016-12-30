Фото с сайта Главный региональный

В Челябинске машины начали эвакуировать с мест для инвалидов на парковках. Работа стартовала с середины декабря. Массовая эвакуация, в частности, уже проводилась возле нового гипермаркета на улице Братьев Кашириных. Для водителей она стала полной неожиданностью, они возмущались. Принудительно убирали машины с мест для инвалидов не только возле торговых комплексов, но и на более мелких парковках. Так, в 20-х числах декабря подобное происходило на улице Калинина.

В ГИБДД сообщили, что какого-то спецмероприятия по эвакуации в эти дни в городе не проводится, просто принято решение навести на стоянках порядок. "Псевдоинвалидам", автомобили которых были эвакуированы, пришлось заплатить по 1900 рублей за транспортировку машины. Также они обязаны заплатить штраф - 5 тыс. рублей.

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Все новости за 30.12.2016 г.»