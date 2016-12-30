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В челябинском аэропорту задержали двоих мужчин с крупной партией кокаина в желудках
30.12.2016 г. 14:12
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
В челябинском аэропорту задержали двоих мужчин с крупной партией кокаина в желудках. Контрабандисты 38 и 42 лет прилетели 21 декабря из Москвы. Транспортные полицейские остановили их во время послеполетного досмотра. Для проведения обследования задержанных доставили в городскую клиническую больницу. С помощью рентгена было установлено, что в желудках подозреваемых находятся капсулы с наркотиками. У одного - 4, у другого – 3. Общий вес изъятого порошка составил 170 граммов. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по области, задержанные дали признательные показания. В отношении них возбуждены уголовные дела.
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