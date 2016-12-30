  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -3 ... -5 C°
  • -4 ... -6 C°
  • 60.273р. - 0.3939
  • 63.0214р. - 0.4665
  •  
  • Делай как Я
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

В Челябинске выпустили календарь с винтажными советскими открытками

30.12.2016 г. 14:09

В Челябинске выпустили календарь с винтажными советскими открытками
Фото с сайта vk.com/club41471524

В Челябинске выпустили календарь с винтажными советскими открытками. 13 почтовых карточек, проиллюстрированных известными живописцами, из своей коллекции предоставил директор музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко. Одна новогодняя открытка украшает обложку, а на каждой из страниц месяцев расположились тематические картины, посвященные главным советским праздникам – дню Октябрьской революции, Великой Победе, 8 марта, 23 февраля.

 

 

 

   Фото: ППО "Челябэнергосбыт" / vk.com

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.12.2016 г.»

Новости на эту тему