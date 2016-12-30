Фото с сайта vk.com/club41471524

В Челябинске выпустили календарь с винтажными советскими открытками. 13 почтовых карточек, проиллюстрированных известными живописцами, из своей коллекции предоставил директор музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко. Одна новогодняя открытка украшает обложку, а на каждой из страниц месяцев расположились тематические картины, посвященные главным советским праздникам – дню Октябрьской революции, Великой Победе, 8 марта, 23 февраля.

Фото: ППО "Челябэнергосбыт" / vk.com

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