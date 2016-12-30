Фото с сайта www.riatomsk.ru

Водители на Южном Урале более 20 тыс. раз обжаловали штрафы с камер. Чаще всего автомобилисты заявляли о том, что во время нарушения правил за рулем находился другой человек. На втором месте по количеству обращений - проблема с оперативностью электронных ресурсов: водитель оплатил взыскание, а отметка об этом не появилась в интернете. Также жители региона часто жалуются на то, что им приходят штрафы за проданный автомобиль. Об этом в прямом эфире «Челябинского эха» рассказал замначальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД России по области Андрей Смирнов.

Он отметил, что для опротестования штрафа водители могут посмотреть видеозапись нарушения на портале gibdd74.info. Как сообщил замдиректора челябинского филиала «Ростелекома» Константин Машков, в 2016 году воспользовались ресурсом 350 тыс. человек. Ежедневно южноуральцы просматривали более 3 тыс. роликов.

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