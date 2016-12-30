Фото с сайта chelyabinsk.spectehinfo.ru

Легковой автомобиль врезался в груженый лесовоз на трассе Магнитогорск-Белорецк. Видео происшествия опубликовал один из участников группы "На дорогах Магнитки". На кадрах видно, как передняя часть Volkswagen Passat буквально влетела под автомобиль, транспортирующий деревья. Одно из бревен оказалось в нескольких сантиметрах от переднего стекла со стороны водителя. В обсуждении к публикации один из участников отметил, что лесовоз двигался без габаритных огней. "Лесовозы без "габариток" ездят даже в темное время суток, сам недавно чуть не влетел", - написал комментатор.

Как отметил другой пользователь, авария произошла на спуске на крутом повороте. Он предположил, что лесовоз ехал очень медленно, а водитель Volkswagen, превысив скорость, хотел обогнать его, но в последний момент увидел встречный автомобиль и таким образом ушел от лобового столкновения.

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