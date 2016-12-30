Фото с сайта ross-tur.ru

Вылет в Ташкент из челябинского аэропорта задержали почти на 11 часов. Самолет должен был отправиться в столицу Узбекистана в 8:35 после прибытия из Душанбе. Однако из Таджикистана борт еще не прибыл. На онлайн-табло на сайте челябинского аэропорта сообщается, что расчетное время вылета в Ташкент - 19:00. В связи с этим задерживается и следующее прибытие из этого города в Челябинск.

В пресс-службе авиапредприятия поясняют, что сбой в расписании произошел из-за погодных условий в Душанбе, а именно тумана. Однако в свете последних политических событий не исключено, что есть другие причины. Как сообщает таджикское радио «Озоди», ранее был отменен рейс из Пулково в Душанбе.

"Заложниками конфликта авиавластей России и Таджикистана стали около 160 пассажиров. Среди тех, кто все еще ждет вылета в Душанбе в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга, много мигрантов, женщин и детей", - говорится на сайте радиостанции.

Авиационный конфликт между Россией и Таджикистаном разгорелся после того, как Москва приостановила полеты таджикской «Сомон Эйр» в ряд регионов. Потом были закрыты рейсы «Уральских авиалиний» из Краснодара, Уфы и Красноярска.

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