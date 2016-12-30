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Хозяин наркопритона в Челябинске подсадил на наркотики троих человек
30.12.2016 г. 11:48
Фото с сайта 74.мвд.рф
Хозяин наркопритона в Челябинске подсадил на наркотики троих человек. 22-летняя девушка, 37-летняя женщина и 43-летний мужчина пристрастились к употреблению психотропных веществ в одном из частных домов на улице Бакинских комиссаров. Там 39-летний местный житель организовал притон, где собирались местные наркоманы. Его деятельность разоблачили сотрудники городского управления МВД.
Как сообщили в пресс-службе областного полицейского Главка, возбуждено два уголовных дела - по статье за организацию наркопритонов и за склонение к употреблению наркотических средств. Позднее все материалы были объединены в одно производство. Оно передано в суд.
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