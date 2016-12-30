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Таксисты в Челябинске подняли цены перед Новым годом
30.12.2016 г. 11:46
Таксисты в Челябинске подняли цены перед Новым годом. В трех крупных компаниях стоимость поездок поднялась примерно на 20%. Так, если в обычные дни от цирка до одного из домов на Братьев Кашириных на северо-западе можно было доехать за 120 рублей, то теперь это же расстояние оценивается в 140 рублей.
В диспетчерских двух перевозчиков заявили, что тарифы на новогоднюю ночь пока окончательно не сформированы. Все будет зависеть от количества заявок, погодных условий, а что касается вечера 31 декабря - еще и от загруженности дорог.
В третьей компании сообщили, что стоимость поездок на праздники уже определена. Если раньше с северо-запада в центр можно было доехать за 130 рублей, то в новогоднюю ночь цена вырастет до 200 рублей. А 1 января услуга такси обойдется еще дороже - порядка 270 рублей.
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