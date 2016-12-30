- -5 ... -7 C°
- -7 ... -9 C°
- 60.273р. - 0.3939
- 63.0214р. - 0.4665
-
29.12.2016 г. | 15:14Гости эфира: Смирнов Андрей, Машков Константин
-
27.12.2016 г. | 15:17Гости эфира: Денисова Наталья
В 2016 году на Южном Урале зарегистрировано 22 случая подмены автомобильных номеров
30.12.2016 г. 11:41
В 2016 году на Южном Урале зарегистрировано 22 случая подмены автомобильных номеров. Водители скрывают регистрационные знаки, чтобы остаться анонимными перед камерами видеонаблюдения, фиксирующими нарушения ПДД. Об этом в прямом эфире «Челябинского эха» рассказал замначальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД по области Андрей Смирнов.
По его информации, автомобилисты идут на различные ухищрения - кто-то заклеивает госномер бумагой, кто-то закрашивает его или исправляет буквы. В десяти случаях мошенников удалось разоблачить. Они привлечены к административной ответственности. За это правонарушение даже предусмотрен арест, отметил Андрей Смирнов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 29.12.2016 г. Спорные кадры. Ежедневно челябинские автомобилисты получают «письма счастья» из ГИБДД
- 13.12.2016 г. В УГИБДД Челябинской области напомнили об изменении графика приема автомобилистов
- 12.12.2016 г. Мобильные камеры на треногах снова появились в Челябинске
- 16.11.2016 г. ГИБДД обнародовала видео ночной погони за похитителями иномарки
- 01.11.2016 г. ГИБДД в Челябинской области перешла на усиленный режим работы из-за снегопада