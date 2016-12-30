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В 2016 году на Южном Урале зарегистрировано 22 случая подмены автомобильных номеров

30.12.2016 г. 11:41

В 2016 году на Южном Урале зарегистрировано 22 случая подмены автомобильных номеров
Фото с сайта 2192.ru

В 2016 году на Южном Урале зарегистрировано 22 случая подмены автомобильных номеров. Водители скрывают регистрационные знаки, чтобы остаться анонимными перед камерами видеонаблюдения, фиксирующими нарушения ПДД. Об этом в прямом эфире «Челябинского эха» рассказал замначальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД по области Андрей Смирнов.

По его информации, автомобилисты идут на различные ухищрения - кто-то заклеивает госномер бумагой, кто-то закрашивает его или исправляет буквы. В десяти случаях мошенников удалось разоблачить. Они привлечены к административной ответственности. За это правонарушение даже предусмотрен арест, отметил Андрей Смирнов.

 

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