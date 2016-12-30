Скриншот с сайта instagram.com / aleksandrovechkinofficial

Кузнецов помог Овечкину перелезть через забор, чтобы успеть на матч. В доме у лидера клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина отключили свет, и он не смог выехать на машине из-за неработающих ворот. Пришлось перелезать через ограждение. Как это происходило, сняли на видео, запись выложена в Instagram.

Рядом с забором высотой около 1,5 метров поставили стремянки. Одну из лестниц, со стороны улицы, поддерживал воспитанник челябинского "Трактора" Евгений Кузнецов. В подписи к видео Овечкин назвал его "спасителем ситуации и электриком".

Правда, игра для клуба "Вашингтон Кэпиталз", за который выступают оба хоккеиста, сложилась неудачно. Команда проиграла "Нью-Джерси" по буллитам со счетом 1:2.

Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)Дек 29 2016 в 1:02 PST

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