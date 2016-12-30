Фото с сайта Федеральное агентство по рыболовству

Система прудов для разведения лососевых появится в Челябинской области до 2020 года. Завод по воспроизводству сиговых пород рыб будет выпускать 100 млн мальков и 400 млн личинок в год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу южноуральского минсельхоза.

Предприятие будет представлять собой комплекс прудов и специализированных помещений. В эксплуатацию его рассчитывают ввести в 2018-2019 годах. В министерстве ожидают, что производство полностью закроет потребность в мальках не только Челябинской области, но и Казахстана.

«Пока большинство организаций закупает рыбопосадочный материал сиговых в Ленинградской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе», - цитирует источник агентство. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит 610 млн рублей.

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