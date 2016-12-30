Куда звонить в новогодние праздники в случае коммунального ЧП? Телефоны в Челябинске

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Администрация опубликовала список телефонов аварийно-диспетчерских служб ЖКХ города Челябинска. Перечень состоит из контактных данных управляющих компаний, коммунальных предприятий, диспетчеров в городской и районных администрациях.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб ЖКХ города Челябинска:

Телефон Управляющие компании ООО УК «Ремжилзаказчик» 072; 263-41-21 ООО «УК Ленинского р-на» 256-89-94 ООО «Коммунальный сервис,4» 253-36-64 8-951-788-7580 ООО «Коммунальный сервис,1,2,3,9» 248-34-35 ООО УК «Южуралстройсервис» 253-84-23 8-951-808-4994 ООО Компания «Жилкомсервис» - АВС по отоплению, ХГВС - ООО «Электролюкс» 775-15-92 775-10-08 ООО УК «Альтернатива» 773-93-34 8-952-503-5702 ООО «ДЕЗ Калининского района» 268-95-20 ОАО «МЖКО» 729-88-8 ООО УК «Созвездие» 729-95-15 ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района» 741-88-32 ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического р-на 735-00-68; 725-99-85 ООО «Доверие» 735-18-77; 735-23-63 ООО УК «Альфа» 244-45-45 244-39-98 ООО «Содружество» 223-11-36 8-909-069-49-22 ООО «Вариант» 8-908-085-18-14 8-951-774-80-30 Группа компаний «Тополинка» 281-01-40 8-800-550-2022 УК «Ключевые люди» 796-14-39(71) ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч» - по электроэнергии - по сантехнике 8-919-308-75-41 8-919-409-37-33 ООО УК «Городок ЧВВАКУШ» - по сантехнике - по электроэнергии 8-900-082-10-30 8-900-066-74-49 Коммунальные предприятия МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» 723-01-87 АО «Уральская теплосетевая компания» филиал «Челябинские тепловые сети» 264-92-33 ООО «Тепловые электрические сети и системы»: - электрические сети Металлургического района - местные котельные 726-05-51 735-00-50 МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»: - контактный центр 729-95-59; 214-00-14 ПО «Челябинские городские электрические сети» филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» Советский р-н 237-18-10 Центральный, Калининский р-ны 741-36-90 Тракторозаводский р-н 775-16-75 Курчатовский р-н 741-04-15 Ленинский р-н 256-07-12 ОАО «Челябинская электросетевая компания» 750-42-07; 223-93-73 Эксплуатационный участок № 01 «Челябинский» обособленного подразделения «Челябинское» АО «ГУ ЖКХ» 8-922-238-86-98 АО «Челябинскгоргаз» 04; 260-96-50; 260-93-35 ООО «Газэнергосервис» 124; 251-07-69;251-09-87 Диспетчер УЖКХ Администрации города 263-21-21 Внутригородские районы Администрация Калининского района 791-94-10 791-19-91 Администрация Курчатовского района 741-45-48 Администрация Ленинского района 256-23-05 Администрация Металлургического района 735-80-14 Администрация Советского района 237-26-23 237-26-33 Администрация Тракторозаводского района 775-30-39 Администрация Центрального района 263-30-04 264-56-31 Источник: Официальный сайт администрации Челябинска Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

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