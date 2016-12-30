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Куда звонить в новогодние праздники в случае коммунального ЧП? Телефоны в Челябинске

30.12.2016 г. 09:29

Куда звонить в новогодние праздники в случае коммунального ЧП? Телефоны в Челябинске
Фото с сайта www.katun24.ru

Администрация опубликовала список телефонов аварийно-диспетчерских служб ЖКХ города Челябинска. Перечень состоит из контактных данных управляющих компаний, коммунальных предприятий, диспетчеров в городской и районных администрациях.

 

 

 

 

Телефоны аварийно-диспетчерских служб ЖКХ города Челябинска:

 

 

Телефон

 

Управляющие компании

ООО УК «Ремжилзаказчик»

072; 263-41-21

ООО «УК Ленинского р-на»

256-89-94

ООО  «Коммунальный сервис,4»

253-36-64

8-951-788-7580

ООО «Коммунальный сервис,1,2,3,9»

248-34-35

ООО  УК «Южуралстройсервис»

253-84-23

8-951-808-4994

ООО  Компания «Жилкомсервис»

- АВС по отоплению, ХГВС

- ООО «Электролюкс»

 

775-15-92

775-10-08

ООО  УК «Альтернатива»

773-93-34

8-952-503-5702

ООО  «ДЕЗ Калининского района»

268-95-20

ОАО  «МЖКО»

729-88-8

ООО  УК «Созвездие»

729-95-15

ООО  УК «ПЖРЭО Курчатовского района»

741-88-32

ООО  «Ремжилзаказчик» Металлургического р-на

735-00-68;  725-99-85

ООО  «Доверие»

735-18-77;  735-23-63

ООО УК «Альфа»

244-45-45

244-39-98

ООО  «Содружество»

223-11-36

8-909-069-49-22

ООО  «Вариант»

8-908-085-18-14

8-951-774-80-30

 Группа компаний «Тополинка»

281-01-40

8-800-550-2022

УК «Ключевые люди»

 

796-14-39(71)

 

ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»

- по электроэнергии

- по сантехнике

 

8-919-308-75-41

8-919-409-37-33

ООО УК «Городок ЧВВАКУШ»

- по сантехнике

- по электроэнергии

 

8-900-082-10-30

 8-900-066-74-49

 

Коммунальные предприятия

МУП «Челябинские коммунальные

тепловые сети»

723-01-87

АО «Уральская теплосетевая компания»  филиал «Челябинские тепловые сети»

264-92-33

ООО «Тепловые электрические сети и системы»:

- электрические сети Металлургического района - местные котельные

 

726-05-51

735-00-50

МУП «Производственное объединение водоснабжения и  водоотведения»:

- контактный центр

 

 

729-95-59; 214-00-14

ПО «Челябинские городские электрические сети»

филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

Советский р-н         237-18-10

Центральный, Калининский р-ны                          741-36-90 Тракторозаводский р-н

                                   775-16-75

Курчатовский р-н  741-04-15

Ленинский р-н        256-07-12

ОАО «Челябинская электросетевая компания»

750-42-07;

223-93-73

Эксплуатационный участок № 01 «Челябинский» обособленного подразделения «Челябинское»   АО «ГУ ЖКХ»

8-922-238-86-98

АО «Челябинскгоргаз»

04;

260-96-50; 260-93-35

ООО «Газэнергосервис»

124;

 251-07-69;251-09-87

 

Диспетчер УЖКХ Администрации города      263-21-21

 

Внутригородские районы

Администрация Калининского района

791-94-10

791-19-91

Администрация Курчатовского района

741-45-48

Администрация Ленинского района

256-23-05

Администрация Металлургического района

735-80-14

Администрация Советского района

237-26-23

 237-26-33

Администрация Тракторозаводского района

775-30-39

Администрация Центрального района

263-30-04

264-56-31

   Источник: Официальный сайт администрации Челябинска

 

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