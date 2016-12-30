Куда звонить в новогодние праздники в случае коммунального ЧП? Телефоны в Челябинске

|
|
Телефон
|
Управляющие компании
|
ООО УК «Ремжилзаказчик»
|
072; 263-41-21
|
ООО «УК Ленинского р-на»
|
256-89-94
|
ООО «Коммунальный сервис,4»
|
253-36-64
8-951-788-7580
|
ООО «Коммунальный сервис,1,2,3,9»
|
248-34-35
|
ООО УК «Южуралстройсервис»
|
253-84-23
8-951-808-4994
|
ООО Компания «Жилкомсервис»
- АВС по отоплению, ХГВС
- ООО «Электролюкс»
|
775-15-92
775-10-08
|
ООО УК «Альтернатива»
|
773-93-34
8-952-503-5702
|
ООО «ДЕЗ Калининского района»
|
268-95-20
|
ОАО «МЖКО»
|
729-88-8
|
ООО УК «Созвездие»
|
729-95-15
|
ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района»
|
741-88-32
|
ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического р-на
|
735-00-68; 725-99-85
|
ООО «Доверие»
|
735-18-77; 735-23-63
|
ООО УК «Альфа»
|
244-45-45
244-39-98
|
ООО «Содружество»
|
223-11-36
8-909-069-49-22
|
ООО «Вариант»
|
8-908-085-18-14
8-951-774-80-30
|
Группа компаний «Тополинка»
|
281-01-40
8-800-550-2022
|
УК «Ключевые люди»
|
796-14-39(71)
|
ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»
- по электроэнергии
- по сантехнике
|
8-919-308-75-41
8-919-409-37-33
|
ООО УК «Городок ЧВВАКУШ»
- по сантехнике
- по электроэнергии
|
8-900-082-10-30
8-900-066-74-49
|
Коммунальные предприятия
|
МУП «Челябинские коммунальные
тепловые сети»
|
723-01-87
|
АО «Уральская теплосетевая компания» филиал «Челябинские тепловые сети»
|
264-92-33
|
ООО «Тепловые электрические сети и системы»:
- электрические сети Металлургического района - местные котельные
|
726-05-51
735-00-50
|
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»:
- контактный центр
|
729-95-59; 214-00-14
|
ПО «Челябинские городские электрические сети»
филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
|
Советский р-н 237-18-10
Центральный, Калининский р-ны 741-36-90 Тракторозаводский р-н
775-16-75
Курчатовский р-н 741-04-15
Ленинский р-н 256-07-12
|
ОАО «Челябинская электросетевая компания»
|
750-42-07;
223-93-73
|
Эксплуатационный участок № 01 «Челябинский» обособленного подразделения «Челябинское» АО «ГУ ЖКХ»
|
8-922-238-86-98
|
АО «Челябинскгоргаз»
|
04;
260-96-50; 260-93-35
|
ООО «Газэнергосервис»
|
124;
251-07-69;251-09-87
|
Диспетчер УЖКХ Администрации города 263-21-21
|
Внутригородские районы
|
Администрация Калининского района
|
791-94-10
791-19-91
|
Администрация Курчатовского района
|
741-45-48
|
Администрация Ленинского района
|
256-23-05
|
Администрация Металлургического района
|
735-80-14
|
Администрация Советского района
|
237-26-23
237-26-33
|
Администрация Тракторозаводского района
|
775-30-39
|
Администрация Центрального района
|
263-30-04
264-56-31
Источник: Официальный сайт администрации Челябинска
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