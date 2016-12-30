Новый год на площади Революции в Челябинске: фейерверк, поздравление Путина

Фото с сайта cheladmin.ru

31 декабря челябинцев на площади Революции ждет насыщенная программа. Праздник начнется в 23:00. По словам начальника управления культуры Дмитрия Назарова, на площади будут выступать известные исполнители и группы Челябинска. Концерт продлится до двух часов ночи.

На площади Революции в Новый год установят большой телевизионный экран. На нем будет транслироваться поздравление президента России Владимира Путина. После чего состоится праздничный салют из 1700 залпов.

Особое внимание уделят безопасности жителей города. "Перед началом мероприятия центральная площадь будет обследована специалистами и кинологами, после чего охрану общественного порядка будут осуществлять бойцы ЧОПа", - сообщили в администрации Челябинска.

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