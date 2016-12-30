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В новогодние каникулы спасатели организуют круглосуточное дежурство на Таганае и Иремеле
30.12.2016 г. 09:05
В новогодние каникулы спасатели организуют круглосуточное дежурство на Таганае и Иремеле. Посты будут работать с 30 декабря по 9 января. В эти дни ожидается массовый наплыв любителей активного отдыха со всех уголков страны и из-за рубежа – Польши, Германии, Италии, Франции, Канады, США, Китая и Японии. В работе задействуют 8 сотрудников поисково-спасательной службы на двух снегоходах.
Как сообщили в пресс-службе областной спасательной службы, помощь профессионалов туристам требуется регулярно. За 2016 год им пришлось выезжать к попавшим в беду людям 14 раз. Было спасено 26 человек.
В МЧС России по Челябинской области рекомендуют всем, кто решит самостоятельно покорить горные вершины, зарегистрировать маршрут на сайте ведомства или по телефону 101. В случае чрезвычайной ситуации это облегчит поиск. В уходящем году возможностью воспользовались более семи тысяч человек из 40 регионов.
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