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В Челябинске продают гостиничный комплекс «Holiday Inn». Здание общей площадью около более 6 тыс. квадратных метров на Университетской набережной предлагают за 220 млн рублей. Согласно объявлению на профильном сайте по продаже коммерческой недвижимости продавцом объекта является "Управляющая компания МДМ", сообщает "Коммерсантъ".

Отель Holiday Inn работает с 2008 года. Изначально зданием владела компания «Стройтэк», которая реализовала гостиницу за долги по кредитам в МДМ-банке. Объект был оформлен на управляющую компанию. Позднее указывалось, что объект принадлежит на праве собственности владельцам инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Трейд Капитал», которым управляет ООО «УК “МДМ”». Неясность с правом собственности стала одной из причин конфликта, который разгорелся летом 2015 года, отмечает издание. Тогда сотрудники отеля и арендаторы сообщили в прокуратуру об ограничении их доступа к гостинице.

Что касается реализации, то здесь участники рынка ожидают проблемы. По мнению гендиректора компании «IBC-недвижимость» Станислава Ахмедзянова, заявленная стоимость имущественного комплекса несоразмерно высока. "Реальная рыночная цена сегодня – 105-120 млн рублей", - считает эксперт.

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