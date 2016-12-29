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Средний размер вклада в Челябинской области составил 115 тыс. рублей
29.12.2016 г. 16:00
Средний размер вклада в Челябинской области составил 115 тыс. рублей. Объем банковских депозитов на Урале за 9 месяцев 2016 года определило "Агентство по страхованию вкладов". В среднем по округу сумма составила 243 тыс. рублей. Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, аналогичный показатель составил 177 тыс. Самые большие вклады делали жители Югры, там средний размер превысил 387 тыс. рублей. Далее следует Свердловская область с вкладами по 260 тыс. Тюменцы в среднем несли на хранение в банки 209 тыс. рублей. При этом наиболее быстрыми темпами в округе росли вклады в диапазонах от 700 тыс. до 1 млн рублей - их количество увеличилось на 11%. Также уральцы на 9,5% стали чаще делать крупные вложения от 1 млн. Депозиты до 100 тыс. руб. уменьшились на 12%.
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