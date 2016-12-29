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Плату за общедомовые нужды включат в счет содержания жилого помещения с 2017 года. Новый порядок вступит в силу с 1 января, сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

При этом принцип расчета платы за общедомовые нужды не изменится. В многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, сумма рассчитывается исходя из утвержденного норматива. А там, где есть счетчики, - по их показаниям, но не выше утвержденного норматива.

Изменится порядок внесения платы. Если в 2016-м жильцы перечисляли деньги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, то с 1 января 2017 года эти компании будут получать только средства за услуги, потребленные в нежилом помещении. Деньги по счетам ОДН будут идти управляющим компаниям или ТСЖ. В минтарифе подчеркивают, что нормативы не должны включать расходы, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

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