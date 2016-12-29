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Прирост вкладов в Челябинской области составил 7%
29.12.2016 г. 15:27
Прирост вкладов в Челябинской области составил 7%. К такому выводу в ходе исследования сберегательной активности населения в регионах Урала пришло "Агентство по страхованию вкладов". Итоги подведена за первые девять месяцев года. В среднем по округу положительная динамика составила 5,8%. Наибольший рост - на 8% - наблюдался в Югре, в Тюменской области жители стали делать вклады на 7,5% чаще. Количество депозитов населения в банках Свердловской области увеличилось на 3,7%.
Самый высокий темп роста был зафиксирован в мае - почти на 1,5%, в августе-сентябре он не изменился, небольшая отрицательная динамика замечена в марте. Причем уральцы стали реже хранить деньги в иностранной валюте. Рублевые вклады за тот же период выросли на 8% до 549 млрд рублей.
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