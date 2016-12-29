Фото с сайта KakProsto.ru

Новогодние праздники на Таганае грозят гибелью животным и птицам. Сотрудники национального парка обратились к туристам с просьбой не вешать на растущие в горах елки мишуру и прочие украшения. С официальным заявлением специалисты выступили после того, как обнаружили на небольшом участке туристической тропы три наряженных дерева.

Игрушки и гирлянды смертельно опасны для обитающих в парке животных и птиц, которые съедают непривычные сверкающие предметы. Как пояснила сотрудник научного отдела национального парка Марина Середа, кусочки елочных украшений не разлагаются в пищеварительном тракте, а при взаимодействии с желудочным соком выделяют хлор. В лучшем случае полиэтилен и пластик покидают организм естественным путем. В худшем - животное или птица быстро умирают. Причем опасность распространяется значительно дальше туристических троп, потому что мишуру обрывает ветер и разносит по всему лесу.

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Все новости за 29.12.2016 г.»