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Новогодние праздники на Таганае грозят гибелью животным и птицам
29.12.2016 г. 14:41
Новогодние праздники на Таганае грозят гибелью животным и птицам. Сотрудники национального парка обратились к туристам с просьбой не вешать на растущие в горах елки мишуру и прочие украшения. С официальным заявлением специалисты выступили после того, как обнаружили на небольшом участке туристической тропы три наряженных дерева.
Игрушки и гирлянды смертельно опасны для обитающих в парке животных и птиц, которые съедают непривычные сверкающие предметы. Как пояснила сотрудник научного отдела национального парка Марина Середа, кусочки елочных украшений не разлагаются в пищеварительном тракте, а при взаимодействии с желудочным соком выделяют хлор. В лучшем случае полиэтилен и пластик покидают организм естественным путем. В худшем - животное или птица быстро умирают. Причем опасность распространяется значительно дальше туристических троп, потому что мишуру обрывает ветер и разносит по всему лесу.
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