Фото с сайта chelzoo.ru

Обезьян в челябинском зоопарке отправили на карантин. Он продлится все каникулы, до 8 января. Зал приматов закрыли в связи с эпидемией гриппа в регионе. Как говорят зоологи, эти животные подвержены респираторным вирусным инфекциям. Болезнь у обезьян проявляется так же, как и у человека, сопровождается насморком, кашлем и высокой температурой.

Рост заражения ОРВИ зафиксирован по всей территории Челябинской области. Вспышка произошла на минувшей неделе. В Челябинске медики зарегистрировали почти 18 тыс. случаев заражения. На Южном Урале введен карантин в больницах и социальных учреждениях.

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Все новости за 29.12.2016 г.»