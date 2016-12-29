Фото с сайта pravmin74.ru

К Новому году Челябинск украсят елочными игрушками из мусора. Более 800 необычных изделий своими руками смастерили юные участники конкурса, инициированного экологическим фондом «Моя планета» и Общественной палатой области. По условиям украшения должны быть изготовлены из твердых бытовых отходов. Игрушки из пластиковых стаканов, вилок, старых пуговиц и другого вторсырья прислали более 2 тыс. детей со всего Южного Урала. По оценкам организаторов, речь идет о полезном использовании почти тонны мусора.

Как рассказали в пресс-службе Общественной палаты области, часть игрушек попала на елку, которая установлена в правительстве региона. Остальные украсят деревья на улицах города, в парках Пушкина, Гагарина и Тищенко.

Фото: Официальный сайт правительства Челябинской области

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Все новости за 29.12.2016 г.»