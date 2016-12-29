Фото с сайта АКАДЕМ Riverside

«Гринфлайт» выкупил землю под строительство второй очереди «Академ Riverside». Ранее территория, расположенная в границах улиц Университетской набережной, Молодогвардейцев, Чичерина и набережной реки Миасс, находилась в аренде. Ее срок истекал в декабре. Как сообщили в пресс-службе застройщика, сейчас на этом участке продолжается возведение запланированных объектов.

В «Гринфлайте» введена процедура наблюдения. За время работы компании под руководством Олега Лакницкого было возобновлено строительство 11 домов. Три новостройки в 2016-м были сданы. В 2017-м планируют ввести в эксплуатацию 10 многоэтажек. Люди смогут начать заселение в мае.

У компании около 4,5 тыс. дольщиков. В управлении МВД РФ по Челябинской области расследуют уголовное дело о мошенничестве. По версии правоохранителей, достроить дома компания не может, поскольку из нее была выведена крупная сумма.

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Все новости за 29.12.2016 г.»