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Южноуральцы смогут не оплачивать квитанции по ЖКХ без виртуальных копий
29.12.2016 г. 14:12
Южноуральцы смогут не оплачивать квитанции по ЖКХ без виртуальных копий. Разрешение игнорировать счета, не продублированные на сайте dom.gosuslugi.ru, вступит 1 января 2018 года в соответствии с поправками в Жилищный кодекс. Таким образом, при отсутствии квитанции об оплате услуг в системе ГИС ЖКХ она считается не представленной потребителю, сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области.
Коммунальщиков, которые не переключатся на работу по новому режиму, будут штрафовать. Именно из-за проволочек в обслуживающих организациях пришлось перенести срок с 2017 на 2018 год. «К сожалению, не все участники рынка смогли справиться с размещением информации в ГИС ЖКХ в установленный законом срок. Было принято решение не устраивать шоковую терапию и отложить введение обязанности по размещению информации на полгода – до 1 июля 2017, а ответственность на год, чтобы все успели качественно выполнить свои обязанности, не боясь быть оштрафованными», – пояснил замглавы Министерства связи России Михаил Евраев.
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