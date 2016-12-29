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Суд вернул права жительнице Челябинской области, посадившей за руль пьяного мужа

29.12.2016 г. 13:44

Суд вернул права жительнице Челябинской области, посадившей за руль пьяного мужа
Фото с сайта startservis43.ru

Суд вернул права жительнице Челябинской области, посадившей за руль пьяного мужа. И все потому, что женщина не знала о нетрезвом состоянии супруга. По правилам владелец автомобиля, который позволил выпившему человеку управлять машиной, несет за это ответственность. Недавно женщину на Южном Урале лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тыс. рублей за передачу управления мужу, находившемуся под воздействием алкоголя. Она подала апелляцию.

Верховный суд принял во внимание, что женщина в этот день сама не садилась за руль и не заметила, что мужчина пьян. Кроме того, он был вписан в полис ОСАГО и имел право пользоваться автомобилем.

 

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