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Челябинские коммунальщики в новогодние праздники будут вывозить мусор круглосуточно
29.12.2016 г. 13:34
Челябинские коммунальщики в новогодние праздники будут вывозить мусор круглосуточно. Во время зимних каникул количество бытовых отходов на контейнерных площадках резко возрастает. Поэтому "ГорЭкоЦентр" увеличит число рейсов спецтехники и перейдет на особый режим работы - без перерывов и выходных.
Однако, как отмечает пресс-служба муниципального предприятия, дело часто осложняют водители, которые паркуют автомобили на подъездных путях к мусорным бакам. "Чтобы жителям не наблюдать в своих дворах мусорные кучи в течение всех новогодних праздников, "ГорЭкоЦентр" призывает автовладельцев обращать внимание на то, где и каким образом они паркуют свою машину, не помешает ли она работе спецтехники", - говорится в сообщении коммунальщиков.
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