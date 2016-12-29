Фото с сайта МусПроМ

Челябинские коммунальщики в новогодние праздники будут вывозить мусор круглосуточно. Во время зимних каникул количество бытовых отходов на контейнерных площадках резко возрастает. Поэтому "ГорЭкоЦентр" увеличит число рейсов спецтехники и перейдет на особый режим работы - без перерывов и выходных.

Однако, как отмечает пресс-служба муниципального предприятия, дело часто осложняют водители, которые паркуют автомобили на подъездных путях к мусорным бакам. "Чтобы жителям не наблюдать в своих дворах мусорные кучи в течение всех новогодних праздников, "ГорЭкоЦентр" призывает автовладельцев обращать внимание на то, где и каким образом они паркуют свою машину, не помешает ли она работе спецтехники", - говорится в сообщении коммунальщиков.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.12.2016 г.»