Фото с сайта 74.мвд.рф

Убившего троих людей в пьяной драке южноуральца приговорили к пожизненному сроку. Как следует из материалов дела, все произошло в Сосновском районе. Компания из пяти человек ночью 4 ноября собралась в частном доме. Знакомые выпивали. Произошел конфликт, и Нил Рамазанов стал бросаться на остальных, нанося удары различными предметами, в его руках оказался нож. Он нанес смертельные ранения троим собутыльникам.

Оставшегося в живых свидетеля убийца угрозами заставил молчать о случившемся. Чтобы скрыть улики, преступник поджег дом. Материальный ущерб составил 314 тыс. рублей. За содеянное суд приговорил Рамазанова к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.12.2016 г.»