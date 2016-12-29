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Молодой мужчина пропал в Никольской роще в Челябинске

29.12.2016 г. 13:21

Молодой мужчина пропал в Никольской роще в Челябинске
Фото с сайта vk.com/poisk_vzroslyh74

Молодой мужчина пропал в Никольской роще в Челябинске. Страдающий псориазом 28-летний Александр Вичужанин исчез два месяца назад - в последний раз его видели 28 октября в районе зеленого массива в Тракторозаводском районе, говорится в сообщении группы поискового отряда "Легион-Спас" в социальной сети "ВКонтакте". С тех пор местонахождение южноуральца неизвестно.

Приметы Александра Вичужанина: рост 170 см, вес 60-65 кг, худощавое телосложение, светлые волосы. Один из передних зубов отколот. Особой приметой является также наличие кожного заболевания – псориаза. В день исчезновения мужчина был одет в черный пуховик, голубые джинсы, синюю шапку с белыми полосками.

 

   Фото: Поиск пропавших людей - Челябинская область / vk.com

 

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