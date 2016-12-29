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Судебные приставы не дадут челябинцам улететь за границу на новогодние каникулы
29.12.2016 г. 13:12
Судебные приставы не дадут челябинцам улететь за границу на новогодние каникулы. Речь идет о горожанах, которые имеют неоплаченные штрафы и алименты, долги по налогам и коммунальным услугам. Дежурство сотрудников регионального управления службы судебных приставов в аэропорту «Челябинск» началось вечером в среду, 28 декабря. Завершится оно с окончанием новогодних каникул - 9 января.
Через специально оборудованный пост придется проходить всем южноуральцам, которые собираются за границу. На внутрироссийских рейсах наличие долгов проверять не будут. В функции приставов также входит экстренная отмена постановлений об ограничении права выезда за рубеж, если человек полностью погасил долг за несколько дней до вылета либо готов сделать это прямо в аэропорту.
Сведения о пассажирах международных рейсов будут поступать в региональное управление за сутки до вылета, данные сразу будут проверять по реестрам должников. Если будет найдено постановление о запрете выезда, то приставы предупредят путешественника по телефону. А в аэропорту проведут дополнительную проверку.
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