Фото с сайта www.mmk.ru

В спор между ММК и «Русалом» вмешались антимонопольщики. ФАС предупредила компании о злоупотреблении доминирующим положением на рынке каменноугольного пека. Магнитогорский металлургический комбинат является единственным производителем сырья для производства алюминия, а «Русал» - единственный покупатель. Компании не смогли договориться между собой о цене товара, и ММК подал жалобу в антимонопольную службу, обвинив партнера в навязывании невыгодных условий договора.

ФАС подтвердила наличие признаков злоупотребления. При этом служба выявила нарушения и со стороны металлургического комбината. Магнитогорская компания также завышала цену в свою пользу и на время приостановила производство пека, из-за чего «Русалу» пришлось переключиться на иностранных производителей сырья. «И заявитель, и ответчик ущемляли интересы друг друга, что в силу их положения на рынке вылилось в угрозу для производства алюминия в целом», - заявил замглавы ФАС России Андрей Цариковский.

Компаниям выдано предупреждение, однако если ситуация не изменится, к ним будут применят методы антимонопольного реагирования.

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Все новости за 29.12.2016 г.»