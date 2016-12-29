Фото с сайта sostav.ru

Опубликовано расписание общественного транспорта в Челябинске на новогодние праздники. С 31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы перейдут на особый график работы. Интервалы движения пересмотрят из-за традиционного падения пассажиропотока, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

31 декабря автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня, трамваи и троллейбусы - по расписанию рабочего дня.

1 января не будут работать автобусные маршруты: № 5 (ул. Мамина - Мехколонна), № 14 (Ж.Д. Вокзал - пос. Новосинеглазово), № 17 (пос. Фатеевка - ул. Барбюса), № 19 (Автобусный парк - Парковый – Комсомольский пр-т - Автобусный парк), № 20 (ул. Мамина - АМЗ), № 23 (Автобусный парк – Областная больница), № 26 (ул. 2-я Павелецкая - ЗУКМ), № 28 (Областная Больница - Харлова), № 43 (ул. 2-я Павелецкая - пос. Старое Першино), № 44 (ул.2-я Павелецкая - пос. Каштак), № 52 (Областная Больница - пос. Исаково), № 53 (ДК "Строитель" - пос. Стройкомбинат), № 59 (Автобусный парк - ул. Мамина), № 71 (ЧМК – ул. Чичерина), № 80 (ул. Чичерина - Мед. Академия), № 83 (ЮУрГУ - пос. Старокамышинск).

1 и 2 января электротранспорт до 10 часов утра будет работать на 40% от расписания выходного дня, после 10-00 – на 70%. На эти дни отменены троллейбусные маршруты № 1 (ПКиО им. Гагарина - Ж.Д. Вокзал), № 6 (ЧТЗ – пос. Первоозерный), № 11 (АМЗ - ЧТЗ),16 (ЖБИ - АМЗ), трамваи № 10 (пос. Першино - ЦХП), и № 18 (ЧЭМК – ул. Чистопольская).

Со 2 по 8 января не будут работать автобусные маршруты № 5 (ул. Мамина - Мехколонна), № 19 (Автобусный парк - Парковый – Комсомольский пр-т - Автобусный парк), № 20 (ул. Мамина - АМЗ), № 23 (Автобусный парк – Обл. больница), № 26 (ул. 2-я Павелецкая - ЗУКМ), № 28 (Областная Больница - Харлова), № 48 (ДК «Строитель – Сад «Искра» - Комсомольский проспект), № 53 (ДК "Строитель" - пос. Стройкомбинат), № 59 (Автобусный парк - ул. Мамина), № 71(ЧМК- Чичерина), 80 (ул. Чичерина - Мед. Академия), № 83 (ЮУрГУ - пос. Старокамышинск).

С 3 по 8 января трамваи и троллейбусы работают по расписанию выходного дня. Отменены троллейбусы № 1 (ПКиО им. Гагарина - Ж.Д. Вокзал), № 6 (ЧТЗ – пос. Первоозерный), № 11 (АМЗ - ЧТЗ), а также трамваи №10 (пос.Першино - ЦХП) и № 18 (ЧЭМК – ул. Чистопольская).

Расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники можно узнать по телефону 2-400-555.

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