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Колесо обозрения на набережной реки Миасс начнет работу 2 января
29.12.2016 г. 12:41
Стало известно, когда в Челябинске откроют новое колесо обозрения. Аттракцион на набережной реки Миасс начнет работу 2 января. Каркас конструкции уже готов, специалисты заканчивают монтаж декоративной иллюминации. Пока подсветкой оснастили кабины, но к запуску огни будут и на осях колеса, которое имеет высоту 73 метра, сообщает 74.ru.
Фото: Александр Одольский / facebook.com
Прокатиться на аттракционе у «Мегаполиса» можно будет с 10 часов утра до часа ночи. Стоимость детского билета составит 100 рублей, взрослым посетителям он обойдется в 180 рублей. Есть и вариант путешествия с сюрпризом в теплой кабинке компанией до шести человек. Со всех вместе в кассе возьмут 1,5 тыс. рублей, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook гендиректор развлекательного комплекса Александр Одольский.
Фото, видео: Александр Одольский / facebook.com
Попасть на аттракцион можно будет по теплому переходу из здания «Мегаполиса», а работать колесо будет круглый год. Внимательные челябинцы заметии, что оно вращается с понедельника, однако пока аттракцион работает без пассажиров. В кабины положили бетонные блоки, чтобы проверить работу при максимальной загрузке.
Видео: Александр Одольский / facebook.com
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