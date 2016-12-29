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В годовщину гибели Бориса Немцова в Челябинске покажут посвященный его памяти фильм

29.12.2016 г. 12:22

В годовщину гибели Бориса Немцова в Челябинске покажут посвященный его памяти фильм
Фото с сайта severpost.ru

В годовщину гибели Бориса Немцова в Челябинске покажут посвященный его памяти фильм. Режиссер ленты Владимир Кара-Мурза-младший лично презентует ее на Южном Урале. Место и время показа фильма под названием «Немцов» станут известны позднее. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Парнас», сопредседателем которой являлся политик.

Два года со дня трагической гибели Бориса Немцова, застреленного в спину на Большом Москворецком мосту, исполнится 27 февраля 2017 года. Фильм его памяти начали снимать сразу после убийства. В ленту включили комментарии соратников политика, выступавшего в оппозиции нынешнему режиму.

 

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