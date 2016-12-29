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Задолженность челябинцев за электроэнергию в 2016 году составила 1,3 млрд рублей
29.12.2016 г. 12:11
Задолженность челябинцев за электроэнергию в 2016 году составила 1,3 млрд рублей. «Челябэнергосбыт» предупреждает, что те, кто не оплачивает квитанции более квартала, рискуют в новогодние праздники остаться без света. В этом году юристы организации ежемесячно готовили по 3,5 тыс. подобных исков. Только в ноябре о грядущем отключении уведомили свыше 15 тыс. потребителей.
Как сообщает пресс-служба учреждения, более 70% судебных решений абоненты не принимают всерьез. Тогда на выполнении обязанности платить за потребленное электричество начинают настаивать судебные приставы. В их арсенале немало мер воздействия на должников: арест имущества, запрет на выезд за границу, блокировка банковских счетов неплательщиков и принудительное списание денег в счет погашения долга.
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