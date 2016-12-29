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Челябинцы стали в два раза реже летать за границу. Международный пассажиропоток аэропорта в 2016 году сократился на 53%. Такая тенденция наблюдается второй год подряд. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на гендиректора "Челябинского авиапредприятия" Юрия Конькова. По его словам, это связано с сокращением чартерных рейсов в Турцию. Восстановление авиасообщения с Анталией к концу года незначительно улучшило положение.

В 2017-м планируется наладить круглогодичные перевозки в Ташкент, Бишкек и турецкие аэропорты. Идут переговоры о перелетах в Астану. В новом году аэропорт «Челябинск» планирует вернуть число международных рейсов на прежний уровень. При этом количество внутренних перелетов выросло на 12%. В Москву в 2016 году отправились на 10% больше пассажиров, чем год назад, в Новосибирск - на 13%, в Сочи - на 68%, в Симферополь - на 44%. В 2017-м динамика прироста по внутренним направлениям сохранится за счет прихода в Челябинск нескольких новых перевозчиков.

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