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Парализованный из-за пули в спине 7-летний мальчик учится самостоятельно дышать
29.12.2016 г. 12:06
Парализованный из-за пули в спине 7-летний мальчик учится самостоятельно дышать. Лева Золотухин вернулся в Челябинск после операции в центре Илизарова в Кургане. Врачи вживили ребенку в шейный отдел позвоночника эпидуральный электрод. Прибор будет хронически стимулировать спинной мозг. Сейчас пациенту с помощью электроники также воздействуют на межреберные мышцы.
«Лечение в Кургане дало положительный эффект и сказалось на самостоятельном дыхании (Лева пытается дышать сам), но не позволило избежать развитие спастики в конечностях», - сообщили родные мальчика в официальной группе помощи ребенку «Реально спасти».
В настоящее время решается вопрос о дальнейшем лечении Левы в Москве или за границей. Вопрос об установке стимулятора диафрагмы, со слов врачей, не снят.
Первоклассник из Еманжелинска получил тяжелое ранение 1 октября, когда гостил у деда. В руках мальчика оказался пневматический пистолет. Он стал размахивать оружием и по неосторожности выстрелил в воздух. Пуля рикошетом попала ему в позвоночник. Была сделана срочная операция, ребенок долгое время находился в коме.
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