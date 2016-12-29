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Парализованный из-за пули в спине 7-летний мальчик учится самостоятельно дышать

29.12.2016 г. 12:06

Парализованный из-за пули в спине 7-летний мальчик учится самостоятельно дышать
Фото с сайта kazan.16pro.ru

Парализованный из-за пули в спине 7-летний мальчик учится самостоятельно дышать. Лева Золотухин вернулся в Челябинск после операции в центре Илизарова в Кургане. Врачи вживили ребенку в шейный отдел позвоночника эпидуральный электрод. Прибор будет хронически стимулировать спинной мозг. Сейчас пациенту с помощью электроники также воздействуют на межреберные мышцы.

«Лечение в Кургане дало положительный эффект и сказалось на самостоятельном дыхании (Лева пытается дышать сам), но не позволило избежать развитие спастики в конечностях», - сообщили родные мальчика в официальной группе помощи ребенку «Реально спасти».

В настоящее время решается вопрос о дальнейшем лечении Левы в Москве или за границей. Вопрос об установке стимулятора диафрагмы, со слов врачей, не снят.

Первоклассник из Еманжелинска получил тяжелое ранение 1 октября, когда гостил у деда. В руках мальчика оказался пневматический пистолет. Он стал размахивать оружием и по неосторожности выстрелил в воздух. Пуля рикошетом попала ему в позвоночник. Была сделана срочная операция, ребенок долгое время находился в коме.

 

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