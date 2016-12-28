Фото с сайта avtooverview.ru

Челябинская область попала в «красную зону» рейтинга регионов по объему мошенничества с ОСАГО. Перечень территорий, которые относятся к проблемным в части махинаций и убыточности по продажам автогражданки, составил Российский союз автостраховщиков.

На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, их объединили в так называемую «красную зону». Как пояснил глава объединения Игорь Юргенс, в этих территориях средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по стране. В большинстве регионов работает «единый агент РСА». Таким образом, по словам Юргенса, страховщики, по сути, закрывают убытки за счет других регионов.

Южный Урал по итогам прошедших девяти месяцев оказался на 10-м месте из 20. В первой тройке наиболее неблагополучных территорий Республики Адыгея и Карачаево-Черкесия, а также Волгоградская область. В «зеленой зоне» лидерами стали Байконур, Чукотка и Якутия. Как отмечают в РСА, если ситуация в проблемных территориях сохранится, страховое сообщество выступит с предложениями повысить там региональные коэффициенты по ОСАГО.

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Все новости за 28.12.2016 г.»