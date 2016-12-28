КСП Челябинской области выявила неэффективные траты около 700 млн рублей по программе расселения ветхого жилья

Фото с сайта oreninform.ru

Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила неэффективные траты около 700 млн рублей по программе расселения ветхого жилья. Ведомство, которым до недавнего времени руководил Сергей Комяков, обнаружило нарушения в реализации региональной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах», сообщает Znak.com со ссылкой на материалы отчета палаты.

По информации структуры, за последние годы чиновники допустили нецелевое использование более 49 млн рублей из региональной казны. Еще 672,3 млн израсходовали неэффективно, сообщает издание. Речь идет о приобретении жилплощади для переселенцев по завышенной стоимости или с излишним метражом. При этом минстрой, будучи заказчиком данной программы, фактически не осуществлял контроль реализации ее мероприятий, приводит издание выкладки ревизионной группы.

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Все новости за 28.12.2016 г.»