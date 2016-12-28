Фото с сайта chelget.ru

Челябинск рассчитывает попасть в федеральную программу по обновлению трамвайного парка. Такую возможность сейчас рассматривают городские власти, сообщил на итоговой пресс-конференции мэр Евгений Тефтелев. По его словам, город будет не только закупать новый электротранспорт, но и заниматься модернизацией. "Наработки такие есть, и не только у нас, но и у соседней Свердловской области", - сказал Евгений Тефтелев.

Ранее в мэрии рассказали о порядке предоставления дотаций при обновлении подвижного состава. По программе Министерство промышленности России перечисляет 8 млн рублей заводу-изготовителю за каждый трамвай, остальное доплачивает город. В среднем местному бюджету вагон обойдется в 17 млн.

Трамваю отдан приоритет в новой маршрутной сети, которая прошла процедуру публичных слушаний. Следующий этап – утверждение депутатами и принятие реестра. Первые нововведения появятся уже в сентябре 2017 года, реализация всех пунктов проекта предполагается до 2022 года, сообщил мэр Челябинска.

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Все новости за 28.12.2016 г.»