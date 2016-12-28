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Челябинск вошел в топ-3 российских миллионников по обеспеченности мужчин барбершопами

28.12.2016 г. 16:53

Челябинск вошел в топ-3 российских миллионников по обеспеченности мужчин барбершопами
Фото с сайта dirsalona.ru

Челябинск вошел в топ-3 российских миллионников по обеспеченности мужчин барбершопами. Город обошли только Волгоград и Новосибирск. Первый миллионник лидирует с большим отрывом. Там одна специализированная парикмахерская обслуживает 8326 человек. В Новосибирске одно заведение по уходу за прической, усами и бородой приходится почти на 16 тыс. мужчин. В Челябинске - 21 тыс. 647. При этом всего в южноуральской столице восемь барбершопов, а за минувший год их количество возросло ровно вдвое, выяснили аналитики информационного сервиса 2ГИС.

В ходе исследования трендов уходящего 2016 года специалисты высчитали также обеспеченность населения городов заведениями, где можно поесть бургеры, и квест-румами, в которых посетителям предлагают выбраться из замкнутого пространства за определенное время, решив многочисленные головоломки. Оказалось, что по обеспеченности бургерными южноуральская столица находится на предпоследнем месте, перед Казанью. По части квест-румов город оказался в последней четверке.

 

 

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