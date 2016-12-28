Фото с сайта www.farpost.ru

Дополнительные междугородние автобусы пустят из Челябинска 31 декабря. Они будут отправляться с автовокзалов во все районные центры, сообщили в региональном министерстве транспорта. Наибольшую загрузку рейсов ожидают в субботу днем. Вечером 31 декабря и утром 1 января автобусы будут отменены из-за отсутствия пассажиропотока. В остальные праздничные дни межмуниципальный транспорт будет ходить по обычному расписанию. Подробная информация об изменениях есть на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

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